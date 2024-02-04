Магнитогорск, Челябинская область, 4 февраля, 2024, 18:27 — ИА Регнум. В городе Магнитогорске Челябинской области несколько подростков напали на мужчину около супермаркета. Об этом 4 февраля сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что пострадавший 40-летний мужчина обратился в полицию и сообщил, что на улице Московской на него напали неизвестные, избили и скрылись. Позднее в соцсетях появилась видеозапись преступления.

«В результате незамедлительно принятых мер реагирования личности нападавших и адреса их проживания в кратчайшие сроки были установлены», — говорится в сообщении.

Сотрудники патрульно-постовой службы задержали трёх подростков в возрасте 16 и 17 лет. Во время обыска у одного из них изъяли похищенный у избитого мужчины портсигар.

Как сообщало ИА Регнум, два десятилетних мальчика пытались ограбить кассу автовокзала в городе Большой Камень Приморского края. В Сети появилось видео, на котором двое детей подходят к кассе и угрожают кассиру предметом, похожим на пистолет. После слов женщины о том, что зал оборудован камерой видеонаблюдения, дети убежали.

В декабре 2023 года подростки 13 и 14 лет ограбили 82-летнюю жительницу одного из сёл в Новосибирской области. Они пришли в дом к пожилой женщине, угрожали ей и требовали деньги. Свои действия злоумышленники снимали на камеру. Было возбуждено уголовное дело, обоих подростков задержали.