Москва, 4 февраля, 2024, 18:39 — ИА Регнум. На международной выставке-форуме «Россия» 4 февраля состоялось открытие седьмой экспозиции «Аллеи славы», которая посвящена победам российских спортсменов в воздушных видах спорта — вертолётном, планерном, самолётном, авиамодельном, парашютном и спорте сверхлегкой авиации.

Максим Блинов/Фотохост-агентство/РИА Новости RIA 8612032.MR.900

В церемонии открытия приняли участие и лично заложили свои золотые медали в экспозицию восемь выдающихся российских спортсменов, среди которых двукратный абсолютный чемпион мира Николай Буров, десятикратный чемпион мира Алексей Волынский, 55-кратная чемпионка мира Любовь Екшикеева и другие.

С приветственной речью выступил заместитель генерального директора российского общества «Знание» Кирилл Хвиль. Он поблагодарил спортсменов за их готовность передать свои награды для «Аллеи славы».

«Российские покорители неба не раз украшали своим мастерством различные соревнования. Около 40 побед на мировых чемпионатах, свыше 18 тысяч прыжков с парашютом — и это лишь отдельные примеры, которые подтверждают, насколько сильны наши спортсмены в воздушных видах спорта. Многие их достижения внесены в Книгу рекордов Гиннеса», — указал он.

В день открытия экспозиции её герои поделились опытом со слушателями в рамках образовательной программы. Чемпионы дали интервью и ответили на вопросы аудитории в павильоне № 57 «Россия — Моя история» на ВДНХ.

Так, выдающийся пилот России Светлана Капанина оценила, каково быть женщиной в самолётном спорте и как достигать больших высот. О том, какие знания и навыки необходимы для победы в соревнованиях по вертолётному и планерному спорту, говорил Николай Буров. Он также отметил, как важно быть ещё и инженером, знать свою машину до каждой детали.

Пятикратный абсолютный чемпион мира Михаил Мамистов обратил внимание на то, что сейчас повышается интерес к воздушным видам спорта: ребята снова мечтают стать лётчиками.

Как передавало ИА Регнум, выставка достижений российских спортсменов открылась на ВДНХ в начале декабря 2023 года. Первые стелы лично осмотрел президент России Владимир Путин во время своего визита на выставку «Россия».

Выставка проводится по указу главы государства с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года, однако 16 января Путин предложил продлить её до конца лета.