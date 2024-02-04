Ярославль, 4 февраля, 2024, 18:21 — ИА Регнум. Спектакль «Эйнштейн и Маргарита» с участием актёров Ксении Раппопорт и Алексея Серебрякова отменён из-за соответствующих обращений граждан, сообщила 4 февраля пресс-служба министерства культуры Ярославской области.

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«В настоящее время с учётом общественного мнения было принято решение отменить показ спектакля в Ярославле», — уточнили в министерстве «РИА Новости».

В ведомстве утвердительно ответили на вопрос о том, были ли активисты недовольны непосредственно личностями актёров и их высказываниями, в частности, относительно специальной военной операции.

Спектакль был запланирован коммерческой организацией на площадке концертно-зрелищного центра в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, уточнили в пресс-службе министерства.

Как передавало ИА Регнум, 4 февраля стало известно, что в Ярославле после нескольких переносов дат был в итоге отменён спектакль «Эйнштейн и Маргарита», в котором играют Серебряков и Раппопорт. Зрителям пообещали вернуть деньги за билеты, стоимость которых от 1,5 тыс. рублей.

Перед этим ярославский активист Сергей Казанский потребовал снять спектакль от всех инстанций, от губернатора до минкульта региона. По его мнению, артисты, участвующие в постановке, живут или жили за границей и выступают против спецоперации, при этом деньги зарабатывают в России.

В 2023 году спектакль «Эйнштейн и Маргарита», поставленный режиссёром Александром Мариным, отменяли как минимум трижды.

Так, в феврале постановка была отменена в Санкт-Петербурге, в мае — в Екатеринбурге, а в июне — в Новосибирске. По одной из версий, отмены представлений могут быть связаны с мнением актёров касательно специальной военной операции России на Украине.

Серебряков ранее часто делал скандальные заявления про Россию и её граждан. А Раппопорт публично осудила проведение спецоперации на Украине.