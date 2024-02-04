Первоуральск, Свердловская область, 4 февраля, 2024, 18:04 — ИА Регнум. Водитель пикапа Toyota Tundra сбил десятилетнего мальчика, переходившего дорогу в городе Первоуральске. Ребёнок госпитализирован с травмами, сообщает 4 февраля пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Кадр из видео

Мальчик 2013 года рождения, уточнили в ведомстве, шёл по пешеходному переходу в районе дома № 88 на улице Береговой, когда на него наехал автомобиль. За рулём был мужчина 1991 года рождения.

Происшествие попало на видео. На кадрах видно, что водитель сбил и переехал школьника, после чего какое-то время продолжал движение. На помощь ребёнку подоспели очевидцы.

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Водитель сам отвёз мальчика в городскую больницу, дождался сотрудников ГИБДД и вернулся на место аварии. Он пояснил, что не увидел пешехода из-за сугроба, а удара ребёнка об автомобиль не почувствовал.

«Выявлены неудовлетворительные дорожные условия, сопутствующие ДТП, в виде недостатков зимнего содержания», — подтвердили в ГИБДД Свердловской области.

Мальчик получил травмы головы и живота, его перевезли в больницу в Екатеринбурге. Он шёл по переходу в капюшоне, отметили в ГИБДД, а перед выходом на дорогу не убедился, что это безопасно.

Как сообщало ИА Регнум, в январе в Москве таксист сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 10-летнюю девочку. Её госпитализировали с травмами.