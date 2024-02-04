Будапешт, 4 февраля, 2024, 17:49 — ИА Регнум. Венгрия всегда открыто излагала России свою позицию по поводу конфликта на Украине, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

ТАСС/DPA

«Я всегда очень ясно излагал всем мою позицию. Я ясно изложил её (министру иностранных дел РФ) Сергею Лаврову и российским партнёрам, заявив, что мы осуждаем (спецоперацию)», — сказал он в интервью телеканалу VRT, отвечая на вопрос, говорил ли он когда-либо Лаврову о необходимости прекращения боевых действий на Украине.

Сийярто также добавил, что участвовал в Российской энергетической неделе и сидел рядом с вице-премьером РФ и руководителями крупнейших российских энергетических компаний, открыто заявляя, что Венгрия «осуждает спецоперацию и хочет, чтобы она была остановлена».

Как передавало ИА Регнум, 1 февраля лидеры 27 европейских стран одобрили выделение из бюджета сообщества финансовой помощи Украине в размере €50 млрд в течение четырёх лет. При этом в ЕС согласились с предложением по контролю за расходованием денег, соблюдением финансовых интересов и возможными нарушениями.

Лидеры Евросоюза вынудили премьера Венгрии Виктора Орбана согласиться на предоставление финансовой помощи Украине «не пряником, а кнутом», рассказал знакомый с ситуацией анонимный источник. При этом конкретные меры угроз в адрес премьера он не привёл.