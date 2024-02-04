Белгород, 4 февраля, 2024, 17:46 — ИА Регнум. В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности, сообщил днём 4 февраля губернатор области Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Спустя три минуты сигнал ракетной опасности был отменён.

Ранее сирену ракетной опасности в Белгороде запускали 25 и 27 января (дважды). В январе 2024 года в городе в местах массового скопления людей начали создавать укрытия. Остановки общественного транспорта обкладывают мешками с песком, также в местах скопления людей устанавливают железобетонные блоки.

Ранее, 4 февраля, Гладков сообщал, что ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали село Старый Хутор в Белгородской области. Одно из домовладений получило повреждения.

Также 4 февраля губернатор информировал, что в минувшие сутки ВСУ атаковали ряд населённых пунктов Белгородской области — Журавлёвку, Долгое, Дроновку, Задорожный, Вязовое, Надежевку и Прилесье. Для атак использовались дроны-камикадзе, беспилотники самолётного типа и миномёты. Пострадавших в результате обстрелов и атак не было, но получили повреждения несколько домов и других объектов, а также линии электропередачи.