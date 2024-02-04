Сент-Пол, США, 4 февраля, 2024, 17:44 — ИА Регнум. Жительницу штата Миннесота в США, которая состоит в браке и имеет двоих детей, арестовали по обвинению в совращении несовершеннолетних. Она вступила в половую связь с двумя 15-летними игроками хоккейной команды, сообщает Star Tribune.

«Обвинения были предъявлены 38-летней Эллисон Шардин из города Блейн. Женщина была взята под арест в четверг, 1 февраля, а сам инцидент произошел 14 января», — говорится в сообщении.

В материале говорится, что Шардин отдыхала вместе с мужем и детьми в отеле, в котором остановилась юношеская хоккейная команда из Колорадо. Женщина рассказала юным игрокам о проблемах в браке, сообщает СМИ. После она отправила одному из них сообщение в социальной сети с текстом о том, что поссорилась с мужем и хочет заглянуть к ним в комнату, следует из текста.

«В номере она легла в постель к двум мальчикам, разговаривала на темы секса, а затем начала совершать с ними действия сексуального характера. В этот момент в комнате находился еще один подросток. На допросе женщина призналась, что имела сексуальный контакт с двумя 15-летними подростками», — говорится в материале.

Как сообщало ИА Регнум, в Новой Москве 14-летняя школьница забеременела от 63-летнего мужа своей бабушки. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 131 УК РФ («Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста»). Следствие готовит материалы для судебно-медицинской экспертизы.

В Приморском крае тренера по лёгкой атлетике заподозрили в совращении своей несовершеннолетней воспитанницы. Он совершил развратные действия сексуального характера в её отношении в июле 2022 года в одной из гостиниц Челябинска. В октябре 2023-его по факту произошедшего возбудили уголовное дело. Отмечается, что ранее подозреваемый уже был судим.