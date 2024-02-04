Киев, 4 февраля, 2024, 17:30 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) испытывают критическую нехватку боеприпасов на поле боя. Киев доносит эту информацию через американские СМИ, заявил депутат Верховной рады Егор Чернев в эфире всеукраинского телемарафона.

Известия/Тарас Петренко

По словам Чернева, Украина доносит о том, что Киев не собирается сдаваться и ищет другие способы по обеспечению страны необходимым вооружением. В пример парламентарий привёл поддержку со стороны Евросоюза.

«Мы доносим через медиа США, что критическая ситуация на поле боя у нас из-за нехватки боеприпасов», — добавил депутат.

Как передавало ИА Регнум, 12 января корреспондент Гуидо Шмидтке заявил, что ВСУ сократили применение артиллерии на 90% по сравнению с летними показателями. По его словам, это произошло из-за дефицита боеприпасов.

Экс-главнокомандующий армией США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес 8 января заявил, что у украинской армии заканчиваются снаряды. Военный уточнил, что если эта ситуация не изменится, ВСУ не удастся отражать наступление ВС России, из-за чего Киев потеряет контроль над некоторыми территориями.

В декабре прошлого года украинский генерал Александр Тарнавский заявил, что украинские войска уже свернули некоторые операции из-за нехватки помощи от Запада, в частности, из-за дефицита артиллерийских снарядов.

По его словам, нехватка боеприпасов, особенно калибра 122 и 152 мм, наблюдается по всей линии фронта, что является очень большой проблемой.

В конце января пять глав правительств стран-членов Евросоюза подписали совместное письмо, в котором говорилось, что существует риск того, что союзники Киева не смогут полноценно обеспечить ВСУ артиллерийскими боеприпасами, поэтому Украина может столкнуться с «критической проблемой» по их нехватке.

Письмо подписали канцлер Германии Олаф Шольц, а также премьер-министры Марк Рютте (Нидерланды), Метте Фредериксен (Дания), Петр Фиала (Чехия) и Кая Каллас (Эстония).

По их мнению, невыполненное обещание Евросоюза по передаче Украине 1 млн боеприпасов до конца марта 2024 года является «трудной правдой».

Кроме того, подписавшие документ призвали «прямо сейчас» передать Киеву боеприпасы, БПЛА, гаубицы и системы противовоздушной обороны (ПВО). Вместе с тем главы правительств отметили, что реализация такой задачи является сложной, так как для выполнения заказов по обеспечению оружием Украины требуется как минимум год.