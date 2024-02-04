Лисичанск, ЛНР, 4 февраля, 2024, 17:23 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека в Луганской Народной Республике Виктория Сердюкова направит в ООН и Красный Крест сведения об обстреле Лисичанска со стороны ВСУ. Об этом она заявила 4 февраля.

Евгений Биятов/РИА Новости

«В ООН и МККК напрямую направлю информацию об этом факте нарушения норм международного гуманитарного права, который, по сути, является военным преступлением в отношении мирных граждан республики со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — Прим. ред.) и подлежит уголовному наказанию», — сказала Сердюкова «РИА Новости».

Данные о предыдущих преступных атаках ВСУ на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру также передавались уполномоченными по правам человека в ООН и Красный Крест, добавила Сердюкова.

Как сообщало ИА Регнум, днём 3 февраля ВСУ атаковали Лисичанск ракетами системы HIMARS. Удар пришёлся по пекарне, куда мирные жители пришли за хлебом. Погибли 28 человек, в том числе один ребёнок и беременная женщина, ещё десять были госпитализированы с ранениями.

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В МЧС 4 февраля сообщили о завершении поисково-спасательной операции, в результате которой были спасены 10 человек. Власти ЛНР информировали, что четверо пострадавших находятся в реанимации. 4 февраля в республике объявлен днём траура. Следственный комитет сообщил о начале расследования.

Атака боевиков ВСУ на жилые районы Лисичанска — это «благодарность» киевских экстремистов за «щедрую» финансовую поддержку стран Евросоюза, отметила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова. Жители стран ЕС должны знать, что на их налоги закупают смертоносное оружие, которое отправляют киевскому режиму для уничтожения мирных жителей, заявила Захарова.

Россия проинформирует международные организации об очередном акте терроризма со стороны киевского режима и ожидает от профильных организаций скорейшего безоговорочного осуждения этого преступления, добавила официальный представитель МИД.