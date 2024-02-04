Москва, 4 февраля, 2024, 16:53 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб ЦСКА не ведёт переговоров со столичным «Спартаком» о возможном переходе вратаря «армейцев» Ильи Помазуна. Об этом 4 февраля заявил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

РИА Новости/Алексей Филиппов

«Переговоров между клубами нет. Илья сейчас в аренде, контракт с нами долгосрочный. Наверняка агент Ильи делает свою работу по будущему своего клиента, о чём и ранее были комментарии в СМИ, это обычные процессы. Но, повторюсь, до нас они пока не доходили», — приводит его слова «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что переговоры между ЦСКА и «Спартаком» по трансферу Помазуна находятся на продвинутой стадии. Отмечалось, что сделка может быть оформлена в ближайшее время, а сам переход должен состояться летом, когда истечёт срок аренды игрока в екатеринбургском «Урале».

Помазун с 2021 года выступает за «Урал» на правах аренды. В текущем сезоне Российской премьер-лиги 27-летний голкипер провёл 18 матчей. Также на его счету четыре игры в Кубке России.

Как сообщало ИА Регнум, 7 января Брейдо заявил, что ЦСКА не интересуется полузащитником сборной Узбекистана Остоном Уруновым, который ранее выступал за «Спартак». В составе «красно-белых» он провёл девять встреч и забил один гол, а с февраля 2023 года играл за узбекистанский «Навбахор».