Мелитополь, 4 февраля, 2024, 17:04 — ИА Регнум. Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что руководитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов работает на британские спецслужбы.

Иван Шилов ИА Регнум Кирилл Буданов

«Буданов — это ставленник британских спецслужб. Он подконтролен британской внешней разведке MI-6», — сказал Рогов «РИА Новости».

Он добавил, что сейчас на Украине усиливается борьба за место главнокомандующего вооружёнными силами (ВСУ) и на месте Валерия Залужного британцы хотели бы видеть Кирилла Буданова.

«Британцы, которые ведут по Украине многоуровневую игру, хотели бы видеть Буданова на месте Залужного. Сейчас всё идет к тому, что отставка состоится. Вопрос только во времени и дате», — подчеркнул Рогов.

О том, что Залужного всё-таки уволят с должности главкома ВСУ, говорится и в сообщении CNN со ссылкой на источники. Телеканал предполагает, что указ будет готов к концу недели.

Как передавало ИА Регнум, по версии британских СМИ руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов отказался от предложения главы киевского режима Владимира Зеленского занять место главнокомандующего ВСУ. Также не принял приглашение и командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. И якобы поэтому Зеленский не стал увольнять действующего главкома украинской армии Валерия Залужного. По версии британской прессы, слухи об увольнении Залужного начали распространяться после того, как он на встрече с Зеленским заявил его советникам, что они рассматривают положение дел на фронте, скорее, позитивно, чем реалистично.