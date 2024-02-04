Луганск, 4 февраля, 2024, 16:51 — ИА Регнум. В Лисичанске завершили посково-спасательную операцию на месте обрушения пекарни в результате удара со стороны ВСУ, сообщили 4 февраля в МЧС РФ.

Александр Река/ТАСС

«В Лисичанске завершена поисково-спасательная операция на месте обрушения здания пекарни», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники МЧС спасли десять человек, 28 человек, в том числе один ребёнок, погибли.

Как сообщало ИА Регнум, днём 3 февраля ВСУ атаковали Лисичанск ракетами системы HIMARS. Удар пришёлся по пекарне, куда мирные жители пришли за хлебом. Погибли 28 человек, ещё десять были госпитализированы с ранениями. Власти Луганской Народной Республики объявили 4 февраля днём траура по погибшим.

Президент России Владимир Путин 2 февраля заявил, что ВСУ превратились в террористическую организацию. Он рассказал о перехвате разговора двух танкистов ВСУ, один из которых застрелил мирного жителя, вышедшего из дома в спортивном костюме. На вопрос второго танкиста, зачем он это сделал, первый ответил, что считает всех мирных жителей террористами. Президент отметил, что это и есть неонацизм.