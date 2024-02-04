Виндхук, 4 февраля, 2024, 16:27 — ИА Регнум. Вице-президент Намибии Нанголо Мбумба приведён к присяге в качестве нового президента страны. Прямая трансляция из президентского дворца в Виндхуке велась на странице газеты Namibian Sun в соцсети Х.

Станислав Красильников/ТАСС Нанголо Мбумба

На посту главы государства 82-летний Мбумба заменит Хаге Гейнгоба, который 4 февраля умер от рака.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Гейнгоб скончался 4 февраля в возрасте 82 лет в больнице, где он проходил лечение. После его смерти Мбумба стал временно исполняющим обязанности президента Намибии.

Гейнгоб родился в 1941 году в городе Очиваронго. Он преподавал в школе, участвовал в становлении партии СВАПО и борьбе против ЮАР, возглавлял представительство СВАПО при ООН. В 1990-х годах Гейнгоб возглавлял Конституционное собрание Намибии для разработки Основного закона страны, а после провозглашения независимости Намибии возглавил правительство и занимал этот пост более 12 лет, до 2002 года. Позднее он работал в парламенте страны, политбюро СВАПО, вновь занимал пост премьер-министра. В 2014 году Гейнгоб победил на выборах президента Намибии.

Президент России Владимир Путин направил Мбумбе соболезнования в связи со смертью Гейнгоба. Глава российского государства отметил большой личный вклад Гейнгоба в развитие дружественных отношений двух стран.