Москва, 4 февраля, 2024, 16:17 — ИА Регнум. Государство не намерено национализировать отрасль жилищно-коммунального хозяйства, заявил 4 февраля журналистам в кулуарах международной выставки-форума «Россия» вице-премьер Марат Хуснуллин.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Он ответил на вопрос о своём отношении к инициативам о передаче предприятий ЖКХ в ведение муниципальных властей. Такие призывы прозвучали после серии коммунальных аварий в разных регионах в январе 2024 года.

«Не уверен, что это правильное решение. Потому что если сегодня работают коллеги, плохо или хорошо, есть штаты, люди, почему мы считаем, что муниципалитет, взяв, будет точно управлять лучше? Не факт. Надо взвешенно к этому подходить», — сказал Хуснуллин.

Вице-премьер также отметил, что в случае выявления нарушений или недостатков в работе предприятий ЖКХ власти активно взаимодействуют с органами прокуратуры.

Ранее исполнительный директор Ассоциации «ЖКХ контроль города Москвы» Вера Москвина в беседе с ИА Регнум отметила, что масштабная авария в подмосковном Подольске напомнила: в регионе фактически не работает государственная жилищная инспекция, главный контролирующий орган для управляющих организаций и жилищных объединений.

Последствия аварии в Подольске оказались столь масштабными потому, что владелец патронного завода, на территории которого располагалась котельная, проживает в Германии, а экс-председатель совета директоров завода находится на скамье подсудимых, и в итоге жители могли оказаться в заложниках у «эффективных менеджеров», которые не хотят выходить на связь с властями и решать проблему, отмечал в своей статье обозреватель ИА Регнум Михаил Захаров.