Ростов-на-Дону, 4 февраля, 2024, 16:10 — ИА Регнум. Благодаря кошке жильцы частного дома в городе Красный Сулин спаслись от пожара. Об этом сообщает 4 февраля пресс-центр главного управления МЧС по Ростовской области.

МЧС Ростовской области

Пожар в доме на улице 1-й Нагорной вспыхнул рано утром 2 февраля. Хозяева забыли отключить газовые форсунки на печи, и от раскалённой стены загорелось кресло.

Кошка попыталась убежать из горящего дома через окно и разбудила 16-летнего мальчика, который спал в соседней комнате. Подросток разбудил отца и вызвал пожарных, в результате никто не пострадал.

Прибывшие пожарные потушили возгорание на площади 30 квадратных метров.

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