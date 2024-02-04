Хуахин, Таиланд, 4 февраля, 2024, 15:58 — ИА Регнум. Российская теннисистка, 108-я ракетка мира Диана Шнайдер стала победительницей турнира категории WTA-250 в таиландском Хуахине.

Максим Константинов/ТАСС Диана Шнайдер

В финале 19-летняя спортсменка одержала победу над представительницей Китая Чжу Линь. Встреча продлилась 2 часа 1 минуту и завершилась со счётом 6:3, 2:6, 6:1.

Для Шнайдер эта победа стала первой в карьере на турнирах WTA.

Как сообщало ИА Регнум, 3 февраля Шнайдер вышла в финал турнира категории WTA-250 в таиландском Хуахине. В полуфинале она одержала победу над представительницей Китая Синьюй Ван. Встреча продлилась 1 час 40 минут и завершилась со счётом 6:2, 7:6 (7:5).