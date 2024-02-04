Москва, 4 февраля, 2024, 15:55 — ИА Регнум. Россия выступала и продолжает выступать за диалог по конфликту на Украине. Об этом председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил 4 февраля изданию Lenta.ru, комментируя призыв украинского посла Андрея Мельника к канцлеру Германии Олафу Шольцу о переговорах с Москвой.

По его словам, если Мельник действительно заявил, что Шольцу следует встретиться с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения ситуации на Украине, значит он «размышляет в этом направлении». Никто не может послам запретить думать, добавил сенатор.

«Поэтому учтём такое мнение посла Мельника. Хотя в другие времена он говорил намного более антироссийские вещи», — сказал Карасин.

Сенатор подчеркнул, что Россия всегда выступает за диалоги, но в случае с Украиной переговоры, к сожалению, законодательно запретил лидер киевского режима Владимир Зеленский.

Позиция канцлера Шольца в отношении украинского конфликта известна Москве. Она не меняется на протяжении двух последних лет, заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее украинский посол в Бразилии Андрей Мельник, который до 2022 года был послом в Германии, призвал Шольца встретиться с Путиным для переговоров. Миру нужно задуматься, как найти подход к российскому руководству, отметил дипломат.