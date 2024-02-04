Киев, 4 февраля, 2024, 15:54 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский 4 февраля заявил, что побывал в расположении 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Работино.

пресс-служба Офиса президента Украины

Село находится на временно оккупированной Киевом части территории Запорожской области. Зеленский в Telegram-канале опубликовал видео своего общения с военными в подземном помещении.

Как передавало ИА Регнум, 3 февраля официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооружённые силы России уничтожили за неделю на запорожском направлении более 385 военных ВСУ.

Подразделения российских войск отразили атаку штурмовой группы 108-й бригады теробороны в районе населённого пункта Луговское и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Работино, Нестерянка, Пятихатки, Каменское, Малая Токмачка и Орехов Запорожской области, отметил Конашенков. Противник потерял танк, десять боевых бронированных машин, 19 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии и боевую машину РСЗО «Град».

Российские войска медленно и аккуратно продвигаются в Запорожской области, отмечал ранее глава региона Евгений Балицкий. Военные берегут личный состав и не стремятся биться насмерть «за какой-то разрушенный населённый пункт», заявил он.

В январе 2024 года министр обороны России Сергей Шойгу направил телеграммы отличившимся в ходе специальной военной операции трём полкам и двум бригадам, которые получили наименование гвардейских. Среди отличившихся — подразделения 1429-го мотострелкового полка, которые поддерживали боевые действия соединений и частей 58-й общевойсковой армии. Они уничтожили большое количество бронетехники, миномётных расчётов и артиллерийских систем противника, с началом контрнаступления ВСУ личный состав полка стойко держал оборону в районе Работино, отразив многочисленные атаки противника, отметили в Минобороны.