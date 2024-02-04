Стокгольм, 4 февраля, 2024, 15:51 — ИА Регнум. Бывший футболист сборной Швеции Курт Хамрин умер в возрасте 89 лет. Об этом 4 февраля сообщила пресс-служба Шведского футбольного союза.

ne. se Курт Хамрин

«Одна из величайших икон шведского футбола покинула нас. Покойся с миром, Курт Хамрин. Наши мысли — с семьёй и друзьями Курта», — говорится в сообщении.

Хамрин выступал за шведские клубы АИК и «Стокгольм», итальянские «Ювентус», «Фиорентину», «Падову», «Милан» и «Наполи». Он становился чемпионом Италии, выигрывал Кубок европейских чемпионов и дважды — Кубок обладателей кубков.

Хамрин был последним из остававшихся в живых участником финала чемпионата мира 1958 года. Тот турнир проходил в Швеции, и хозяева в финале уступили сборной Бразилии со счётом 2:5.

Как сообщало ИА Регнум, 5 января на 93-м году жизни умер двукратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Марио Загалло. Он также был участником финала ЧМ-1958. Загалло дважды выиграл чемпионат мира в составе сборной Бразилии в качестве игрока — в 1958 и 1962 годах.

В том же финале играл единственный в истории трёхкратный чемпион мира по футболу Пеле. Он скончался 29 декабря 2022 года в возрасте 82 лет.