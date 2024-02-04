Москва, 4 февраля, 2024, 15:44 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на следующей неделе, 5–11 февраля, поздравит членов Российской академии наук (РАН) с её 300-летием и проведёт заседание госсовета по науке и образованию, сообщил 4 февраля в своём Telegram-канале автор программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Павел Зарубин.

Алексей Никольский /РИА Новости Владимир Путин

Также в планах главы государства на следующую неделю — совещание с членами правительства, совещание с постоянными членами Совета безопасности и международные контакты.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в январе 2024 года Владимир Путин провёл встречу с главой РАН Геннадием Красниковым. Руководитель академии информировал президента о приоритетных задачах РАН и подготовке к празднованию 300-летия организации. Также обсуждался вопрос возвращения РАН функций по экспертизе школьных учебников. Президент поддержал эту инициативу.

Кроме того, Красников доложил президенту о международной деятельности академии. В РАН работают 439 иностранных членов из 55 стран, рассказал он. Зарубежные учёные, поддерживающие контакты с Россией, — умные и независимые люди, отметил Владимир Путин.

В декабре 2023 года на заседании Госсовета по вопросам учителей и наставников президент заявил, что для сохранения суверенитета страны необходимо повышать качество образования и внедрять воспитательную составляющую. В России возвращаются к великим традициям, берут лучшее и от дореволюционного, и от советского образования, восстанавливают воспитательную и ценностную составляющие, подчеркнул глава государства.