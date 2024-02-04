Москва, 4 февраля, 2024, 15:32 — ИА Регнум. Обстрелы территории ДНР прекратятся, если отодвинуть украинскую армию на 150 км. Об этом глава республики Денис Пушилин заявил в программе «Москва. Кремль. Путин».

ИА Регнум Последствия обстрела Донецка

Отвечая на соответствующий вопрос журналиста Павла Зарубина, Пушилин отметил, что возможности ВСУ по обстрелам определяются оружием, которое поставляют Киеву западные страны.

«Но сейчас это конкретная цифра была названа — это порядка 150 километров», — сказал глава ДНР.

Как сообщало ИА Регнум, ранее президент России Владимир Путин заявил, что демилитаризованную зону на Украине нужно отодвинуть от российских границ настолько, чтобы мирные города оказались в безопасности. Он напомнил, что Киев получает от Запада дальнобойное оружие, и отметил, что российские военные как раз занимаются тем, что отодвигают противника от жизненно важных населённых пунктов РФ.

Демилитаризованная зона, скорее всего, может пройти по реке Днепр, считает военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. Говоря о ситуации на фронте, он отметил, что пока ещё у ВСУ есть силы.