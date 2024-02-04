Москва, 4 февраля, 2024, 15:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин сам ездит за рулём по территории своей резиденции в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге, при этом службы знают, что делать в таких случаях. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Михаил Климентьев/ТАСС

По его словам, Путин вместе с главой Белоруссии Александром Лукашенко передвигались по территории комплекса Константиновского дворца, не выезжая на дороги общего пользования, поскольку это могло бы доставить дискомфорт жителям и гостям Санкт-Петербурга.

«Там и без этого пробки большие. Вы помните, как мы с вами в кортеже тоже попали в пробку. А по территории дворца — да, Путин сам ездит, делает это оперативно, и это нормально», — сказал Песков.

Он добавил, что президент сам говорит, когда будет садиться за руль, а все службы безопасности знают этот режим и знают, что делать в таких ситуациях.

Как передавало ИА Регнум, Путин сам управлял автомобилем по территории резиденции в Константиновском дворце. Путин ездил на мероприятия за рулём, а Лукашенко — на переднем пассажирском сиденье.

Путин и Лукашенко 29 января провели в Стрельне заседание Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии. По итогам мероприятия главы государств подписали ряд документов, в том числе декрет об основных направлениях реализации положений договора и создании Союзного государства на 2024–2026 годы.

Президенты России и Белоруссии 28 января провели двустороннюю встречу. Обсуждались совместные экономические проекты, ситуация в зоне проведения специальной военной операции России на Украине и некоторые другие вопросы. Кроме того, 27 января, в 80-ю годовщину снятия блокады Ленинграда, Путин и Лукашенко приняли участие в мероприятиях, посвящённых этому событию, в том числе в открытии нового мемориала в Гатчинском районе Ленинградской области.