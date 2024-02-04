Москва, 4 февраля, 2024, 15:25 — ИА Регнум. У Украины большие проблемы из-за лжи в докладах генералов ВСУ, заявил бывший советник министра обороны Украины, главред сайта «Цензор. нет» Юрий Бутусов.

Иван Шилов ИА Регнум

«Очень вредит ложь в докладах на генеральском уровне, желание самоуспокаивать себя и не раздражать высшее руководство «плохими новостями». А высшее руководство хочет слушать только положительную, а не критическую информацию», — написал он на своей странице в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России организации).

Бутусов отметил, что в докладах искажаются данные об истощении личного состава, боеприпасов и слабом взаимодействии украинских подразделений. По его мнению, именно из-за таких проблем нет адекватного реагирования на изменения обстановки на фронте.

Как передавало ИА Регнум, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо ранее рассказал, что в украинской армии военные идут в бой «под дулом автомата». Всех, кто пытается сдаться в плен и перейти на сторону ВС РФ, расстреливают в спину.

Один из украинских военнопленных рассказывал, что в одной роте ВСУ за полгода из 130 человек в строю осталось 80. При этом командир роты Леон сбежал прямо с поля боя, бросив подразделение. На бегу, по словам пленного Валерия Селеверстова, командир прокричал, что «сваливает, а вы как хотите».