Вашингтон, 4 февраля, 2024, 15:07 — ИА Регнум. Представители стран НАТО начали неформально обсуждать, каким будет будущее военного блока в случае, если Дональд Трамп выиграет выборы президента США и выведет страну из НАТО, передаёт 4 февраля The New York Times.

Иван Шилов ИА Регнум

Представители Германии в ходе этих обсуждений отмечают, что при реализации такого сценария возникнет «новый, сложный и тревожный мир», и это будет иметь серьёзные последствия для европейской и евроатлантической безопасности, отметили авторы.

В ходе дискуссий высказываются опасения относительно того, продолжат ли США финансировать военные расходы Украины, а также предположения, что если Россия одержит победу в конфликте на Украине, то её следующая цель будет «ближе к Берлину», сказано в материале.

Журналисты добавили, что, по заявлениям представителей стран военного блока, раскол НАТО пойдёт Москве на пользу.

Как сообщало ИА Регнум, 4 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «накачка» общественного мнения в Европе сообщениями о якобы предстоящей войне с Россией объясняется тем, что власти этих стран хотят вылепить образ врага, чтобы отвлечь внимание граждан от экономических проблем.

В декабре 2023 года президент Владимир Путин отмечал, что у России нет никаких причин воевать со странами НАТО. Глава государства назвал полной чушью утверждения президента США Джозефа Байдена о якобы возможном нападении России на НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров также в декабре 2023 года заявил, что Москва не намерена нападать на страны НАТО, это западные страны делают из России противника.

В декабре 2023 и январе 2024 года сразу несколько высокопоставленных западных чиновников заявили о якобы предстоящей войне Запада с Россией и необходимости готовиться к такому конфликту. Такие высказывания сделали, в частности, премьер-министр Эстонии Кая Каллас, глава минобороны Норвегии Эйрик Кристофферсен, министр обороны Германии Борис Писториус и глава военного комитета НАТО Роб Бауэр.