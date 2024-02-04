Москва, 4 февраля, 2024, 18:04 — ИА Регнум. Время играет не на стороне Киева и его союзников, поскольку Украина продолжает разрушаться, а достаточного запаса боеприпасов на Западе нет. Об этом корреспонденту ИА Регнум 4 февраля заявил политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько, комментируя слова министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона о том, что западные политики и СМИ должны отказаться от пессимистичных высказываний по поводу перспектив конфликта на Украине, так как время в этом конфликте находится на стороне Киева и его союзников.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

По мнению Безпалько, Кэмерон так отреагировал на заявление президента Польши Анджея Дуды, который заявил, что Крым потерян для Украины. Но вслед за Крымом подразумевается и ряд других территорий, уточнил политолог. Он добавил, что Дуда публично подверг сомнению вообще возможность восстановления Украины в границах 1991 года, что официально является целями и задачами для Киева и для его кураторов на Западе.

Эксперт полагает, что у европейских политиков сейчас есть ряд возможностей и одна из них демонстрируется восточно-европейскими политиками, такими как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. То есть это отказ от массированной поддержки Украины и переход на прагматические рельсы в отношениях с Россией и Брюсселем, пояснил эксперт.

Безпалько отметил, что при этом для Лондона важно подталкивать весь Евросоюз к конфронтации с Россией.

«В рамках этой конфронтации Евросоюз, во-первых, будет ослаблять Россию. Во-вторых, он будет ослаблять самого себя. Это только на руку как Лондону, так и Вашингтону, потому что как единое экономическое целое, как единый экономический конкурент Евросоюз не нужен ни Лондону, который из состава ЕС вышел, ни Вашингтону, у которого своя финансовая, экономическая и вообще в целом глобальная повестка», — заявил политолог, высказав мнение о том, что заявление Кэмерона отражает эти параметры европейской политики.

Как указал эксперт, сейчас время работает против Украины. Ни у европейцев, ни у американцев нет достаточного количества боеприпасов и вооружения для того, чтобы передать их Киеву просто для продолжения боевых действий в необходимом масштабе, подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что именно поэтому они сейчас по всему миру изыскивают старое советское вооружение, которое пытаются передать Украине.

Политолог обратил внимание на то, что, конечно, через три, пять, шесть лет можно построить заводы, можно найти деньги даже в разрушающейся экономике стран Евросоюза, при этом всё равно встанет вопрос о непосредственном военном конфликте стран Евросоюза или Евросоюза в целом с Россией.

«Готовы ли на это европейцы даже при условии того, что время будет работать на Украину, на них? Хотя это, скажем прямо, не так. Я не уверен, что европейцы к этому готовы», — обратил внимание эксперт.

Поэтому в этом поливариантном сценарии Кэмерон очень много чего умалчивает и не рассказывает о всех возможных вариантах, уточнил Безпалько. В частности, он усомнился, что, например, воинственно настроенные против России поляки захотят вступать в прямой конфликт с Российской Федерацией. Вряд ли этого захотят немецкие обыватели, добавил эксперт.

«Так что не могу сказать, что время работает на Запад, на Украину. Прямо сейчас Украина продолжает разрушаться. Экономическая помощь со стороны Запада продолжает поступать, но она уже в значительной степени уменьшилась», — отметил он.

Эксперт напомнил, что 2024 год является годом выборов и на Украине, и в США, и в России, поэтому возможны какие-либо события, направленные как на эскалацию ситуации, так и наоборот.

Политолог отметил, что в рамках указанного выборного процесса украинская карта будет разыгрываться всеми.

«В рамках этих предвыборных дебатов, баталий вполне может быть, что помощь на Украину не поступит в ближайшее время вообще ни в каком виде», — подчеркнул он.

Безпалько отметил, что России нужно готовиться к прорыву фронта, когда для этого будет наиболее удачный момент. Также нужно всячески разрушать украинскую логистику: склады, аэродромы, возможности для накапливания боеприпасов, топлива, пути снабжения, казармы, всю инфраструктуру, которая может использоваться в двойном назначении, добавил он. Кроме этого, необходимо учитывать опыт фронтовой борьбы, опыт массового использования беспилотников и готовиться к продолжению и развитию конфликта.

Как передавало ИА Регнум, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон призвал западных союзников отказаться от пессимистичных прогнозов и высказываний о ситуации в конфликте на Украине. Глава МИД Британии заявил, что экономика Запада больше российской в 25 раз, а значит, имеет больше преимуществ. Он заверил, что донесёт своё мнение до Дональда Трампа, если тот победит на выборах президента.

При этом министр сказал, что конфликт на Украине интересует его больше, чем обострение ситуации на Ближнем Востоке.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина едва ли сможет вернуть Крым под свой контроль. Дуда напомнил, что Крым до передачи в состав УССР «долгое время» находился в составе России и имеет для РФ особое значение.