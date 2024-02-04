Махачкала, 4 февраля, 2024, 14:59 — ИА Регнум. Автомобиль «Лада», в салоне которого находились трое детей, вылетела с дороги в канал в Дагестане и затонула. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Кадр из видео

«Авария произошла в пригороде Махачкалы. Предварительно, в машине тренер вёз своих воспитанников, не справился с управлением и съехал с трассы», — говорится в сообщении.

Тренер сумел выбраться из автомобиля и достал одного из мальчиков, следует из текста. Остальных двоих детей помогли спасти очевидцы, сообщает канал.

В материале говорится, что дети успели наглотаться воды. Всех пострадавших госпитализировали, следует из текста.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3864881" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, в Сыктывкаре спасли ребёнка из автомобиля, который придавило прицепом лесовоза. Видеозапись опубликовало ГУ МЧС по Республике Коми. Пока спасатели доставали мальчика из машины, они всё время разговаривали с ним. После того как ребёнка удалось извлечь, взрослые аплодировали ему за стойкость.

Авария с участием лесовоза произошла в районе посёлка Еляты в Сыктывдинском районе Коми. Прицеп с брёвнами опрокинулся на один из автомобилей. В нём в находились мужчина, женщина и ребёнок. Все трое оказались заблокированы внутри. Спасатели сначала вытащили мужчину, потом женщину. Последним они достали ребёнка. Мальчика и одного из взрослых госпитализировали с травмами средней степени тяжести.