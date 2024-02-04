Украинский производитель стали в Кривом Роге объявил о кризисных действиях
Завод «Арселормиттал» в Кривом Роге принял кризисные меры из-за отключений света
Кривой Рог, Украина, 4 февраля, 2024, 14:52 — ИА Регнум. Крупнейший на Украине производитель стали «Арселормиттал Кривой Рог» был вынужден принять антикризисный план на комбинате из-за отключений света, заявил представитель пресс-службы предприятия Владимир Гайдаш украинскому изданию «Общественное. Новости».
Он рассказал, что на комбинате были «определённые кризисные действия», которые нужно было выполнить, чтобы ликвидировать последствия отключения электроэнергии.
Как передавало ИА Регнум, днём ранее украинские СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге, после которого вспыхнул крупный пожар. Воздушную тревогу на Украине 3 февраля объявили два раз за день.
В этот же день минэнерго Украины сообщило, что на энергетическом объекте в Днепропетровской области произошло возгорание после взрывов. В ведомстве пояснили, что временные нарушения в работе энергообъектов начались из-за взрывов, после чего возник пожар на подстанции.
В украинском минэнерго подтвердили, что отключение воздушных линий электропередачи оставило без электроэнергии потребителей.