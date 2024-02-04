Кривой Рог, Украина, 4 февраля, 2024, 14:52 — ИА Регнум. Крупнейший на Украине производитель стали «Арселормиттал Кривой Рог» был вынужден принять антикризисный план на комбинате из-за отключений света, заявил представитель пресс-службы предприятия Владимир Гайдаш украинскому изданию «Общественное. Новости».

Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Он рассказал, что на комбинате были «определённые кризисные действия», которые нужно было выполнить, чтобы ликвидировать последствия отключения электроэнергии.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее украинские СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге, после которого вспыхнул крупный пожар. Воздушную тревогу на Украине 3 февраля объявили два раз за день.

В этот же день минэнерго Украины сообщило, что на энергетическом объекте в Днепропетровской области произошло возгорание после взрывов. В ведомстве пояснили, что временные нарушения в работе энергообъектов начались из-за взрывов, после чего возник пожар на подстанции.

В украинском минэнерго подтвердили, что отключение воздушных линий электропередачи оставило без электроэнергии потребителей.