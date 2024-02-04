Ярославль, 4 февраля, 2024, 14:48 — ИА Регнум. Спектакль «Эйнштейн и Маргарита» с актёрами Ксенией Раппопорт и Алексеем Серебряковым в Ярославле отменили из-за общественного мнения. Об этом рассказали в пресс-службе минкульта области.

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«Спектакль «Эйнштейн и Маргарита» с участием артистов Ксении Раппопорт и Алексея Серебрякова был запланирован коммерческой организацией на площадке концертно-зрелищного центра в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В настоящее время, с учётом общественного мнения, было принято решение отменить показ спектакля в Ярославле», — цитирует пресс-службу ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, изначально гастроли актёров были запланированы на 25 февраля, потом спектакль перенесли на день позже, а затем и вовсе отменили.

Зрителям пообещали вернуть деньги за билеты, стоимость которых от 1,5 тыс. рублей.

Отмечалось, что причина отмены спектакля — множество обращений местных жителей, в том числе активиста Сергея Казанского, который потребовал снять спектакль от всех инстанций, от губернатора до минкульта региона.

По мнению инициатора, артисты, участвующие в постановке, живут или жили за границей и выступают против спецоперации, при этом деньги зарабатывают в России.

Известно, что этот спектакль был также по требованиям жителей в 2023 году отменён в нескольких российских городах.