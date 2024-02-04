Москва, 4 февраля, 2024, 13:47 — ИА Регнум. Выплаты на ремонт и восстановление жилья в новых регионах вырастут из-за удорожания строительных материалов. Об этом 4 февраля сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на выставке «Россия» на ВДНХ.

РИА Новости/Александр Сухов

Он отметил, что власти очень серьёзно мониторят ситуацию в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, потому что выдаются большие средства на восстановление жилья и ремонт квартир.

«Мы видим, что стоимость материалов подросла и люди не укладываются в эту стоимость. Поэтому мы будем сумму выплат повышать», — сказал Хуснуллин.

Как ранее передавало ИА Регнум, Хуснуллин сообщил, что в Мариуполе удалось восстановить почти все многоквартирные жилые дома. Он отметил, что в новых регионах над восстановлением инфраструктуры работают до 40 тысяч строителей. По его словам, сегодня развитие новых регионов является самым большим инфраструктурным проектом.