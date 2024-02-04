Москва, 4 февраля, 2024, 14:27 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину прокомментировал фразу замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд о «милых сюрпризах», ожидающих Владимира Путина на поле боя.

Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press Замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд

По мнению Пескова, поле боя и слово «милый» в одном ассоциативном ряду сродни смеху Хиллари Клинтон при виде окровавленного тела президента Ливии Моаммара Каддафи.

«Видимо, там за океаном так принято. У нас всё по-другому», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, Виктория Нуланд прибыла в Киев 31 января. В ходе визита она заявила, что «господина Путина ждут милые сюрпризы» на поле боя, и отметила, что высокоточные управляемые реактивные боеприпасы GLSDB уже направляются в зону боевых действий на Украине.

В свою очередь, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров не исключил, что Нуланд приехала на Украину в связи с ситуацией вокруг слухов об увольнении главкома ВСУ Валерия Залужного. По его словам, Нуланд известна как «решатель».

Песков ранее заявлял, что визиты заместителя госсекретаря США в Киев добром не кончаются.