Москва, 4 февраля, 2024, 13:35 — ИА Регнум. Российские военные отразили две атаки ВСУ на донецком направлении за минувшие сутки, противник потерял до 380 бойцов. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 4 февраля на брифинге.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным ведомства, у села Красное и посёлка Ленинское в ДНР подразделения Южной группировки войск отразили две атаки формирований 112-й бригады теробороны и 24-й механизированной бригады ВСУ.

У Богдановки, Нового, Клещеевки и Шумов нанесено поражение живой силе и технике 22-й, 93-й механизированных и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

«Потери противника составили до 380 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три бронеавтомобиля «Козак» и шесть пикапов», — уточнил Конашенков.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубицы Д-20 и Д-30.

Кроме того, склад боеприпасов противника уничтожен у города Покровска в ДНР.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные заняли более выгодные рубежи на донецком направлении в районе Клещеевки и Курдюмовки, ранее заявил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев. Он уточнил, что бои шли в районе Богдановки, Клещеевки, Курдюмовки, Георгиевки и Новомихайловки.

За минувшую неделю с 27 января по 3 февраля ВСУ потеряли более 2245 бойцов на донецком направлении убитыми и ранеными, а также пять танков, 28 орудий полевой артиллерии, две боевые машины РСЗО «Град» и другую технику. ВС России отразили 22 атаки противника и улучшили положение по переднему краю.