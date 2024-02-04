Москва, 4 февраля, 2024, 15:26 — ИА Регнум. Европейские политики не поддержали призыв депутата от Эстонии Рихо Терраса о непризнании итогов выборов в России, поскольку они опасаются засветиться в поддержке совсем абсурдных инициатив. Такое мнение корреспонденту ИА Регнум 4 февраля высказал политолог, доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Дмитрий Леви.

Константин Михальчевский / РИА Новости

Большинство членов Европейского парламента (ЕП) не поддержало призыв депутата, экс-главы Сил обороны Эстонии генерала в отставке Рихо Терраса о непризнании результатов голосования на выборах президента РФ.

Леви напомнил, что прибалтийские страны построили свою внутреннюю политику на отрицании всего российского, им каждый день нужно что-то предпринимать, чтобы хоть как-то засветиться в информационном поле.

«Поэтому мы будем слушать всё более и более резкие заявления, всё более и более причудливые обвинения. Это такая тенденция, и она, в общем-то, логична с их точки зрения. У них нет другого выбора. У них нет возможности зацепиться за какую-то собственную самостоятельность, собственный период независимой какой-то истории», — высказал мнение эксперт.

По его словам, чтобы доказать собственную значимость самим себе, прибалтийские страны прибегают к противопоставлению.

«Тогда возникает ощущение того, что они приобщаются к чему-то большому, каким-то большим мировым процессам, а не просто прозябают на обочине истории», — уточнил эксперт.

Именно поэтому политики этих государств зачастую позволяют себе очень громкие высказывания, на которые ни МИД РФ, ни Госдеп США, как правило, никак не реагируют.

«Эти высказывания просто идут фоновым звуком, зачастую это лишь розыгрыш внутренний карты. Поэтому к подобным заявлениям нужно относиться спокойно и понимать, что тенденция отчасти переменится, такая риторика прекратится», — уточнил Леви.

Как указал эксперт, европейские политики понимают, что им будет сложно проводить свои инициативы, если он засветятся в поддержке совсем абсурдных инициатив, они просто себя подставят в известном смысле. Поэтому им проще не поддержать такие инициативы, не становиться рупором совершенно абсурдных заявлений, чтобы отчасти сохранить своё лицо, добавил он.

Эксперт отметил, что грядущие выборы в России, конечно, будут информационным поводом.

«Их, конечно, будут обливать грязью со всех сторон, потому что всё, что связано с упоминанием России, будет попадать в информационное поле. На фоне геополитической ситуации информация будет неизбежно выдаваться негативно, подкрашиваться в чёрные цвета», — отметил он.

Эксперт призвал относиться к этому спокойно и с пониманием момента.

«Самое главное, нужно понимать, что эффективность подобных усилий сегодня уже совсем не та же самая, что была пару лет назад», — уточнил эксперт.

По его словам, Европейский парламент не является тем органом, который может формулировать официальную позицию, в том числе и вопросу признания или непризнания выборов.

Он обратил внимание на то, что в настоящий момент в странах условного коллективного Запада имеет место тенденция демонизации России, на этом фоне и выдумываются поводы для критики. При этом Запад во многом не может найти и ухватиться за те струнки, которые бы действительно были актуальны и важны для российского населения. И в настоящий момент критическая риторика европейских политиков в отношении России начинает терять понимание и поддержку среди своих собственных жителей, отметил Леви.

По его словам, демонизировать образ России перед своим населением можно очень небольшое количество времени без действительно фундаментальных вложений. Но проходит один-два года, и возникают обратные потоки, возникает чувство сопротивления политическому и информационному давлению, общество начинает немного трезветь, хуже реагировать на классические подходы пропаганды.

Это отчасти можно увидеть как в странах Европы, так и в США, уточнил он, добавив, что там всё чаще слышатся голоса о том, что не стоит забывать о своих внутренних проблемах, нужно думать, как договариваться с Россией, чтобы взаимодействовать в нормальном русле.

Как передавало ИА Регнум, Террас заявил, что организация выборов президента России в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях, а также в Крыму якобы не соответствует принципам демократии. В результате под инициативой представителя Эстонии в ЕП свои подписи поставили лишь 29 членов парламента из 705.

Экс-глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу предложил запретить российским посольствам в странах ЕС открывать избирательные участки для выборов президента РФ. По его словам, работа участков на территории европейских стран «будет абсурдом». Позднее эстонский политик в интервью изданию Postimees заявил, что запрет на работу избирательных участков соответствует правовым нормам.

В МИД РФ его идею назвали пещерной русофобией, которая сложилась в странах ЕС и «коллективного Запада». В ведомстве отметили, что идеи Рейнсалу совершенно неудивительны, так как идут в русле «пещерной» русофобии, характерной для современных политиков ЕС и «коллективного Запада» в целом.