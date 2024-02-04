Ярославль, 4 февраля, 2024, 13:30 — ИА Регнум. В Ярославле отменили спектакль с актёрами Ксенией Раппопорт и Алексеем Серебряковым «Эйнштейн и Маргарита», сообщается на сайте центра «Миллениум», где должен был пройти спектакль.

ГАУК ЯО «Концертно-зрелищный центр»

Изначально постановка должна была состояться 25 февраля, затем её перенесли на 26 февраля. В настоящее время спектакль вовсе исчез из афиши, а на сайте «Миллениума» появилось объявление об отмене показа.

Причины

Как сообщает региональный портал «76.RU», причиной отмены стали соответствующие обращения ярославцев. Один из них — активист Сергей Казанский направил письма с требованием отменить спектакль губернатору Ярославской области, в региональную думу, в Минкульт и другие инстанции.

Он напомнил, что В 2023 году этот скандальный спектакль отменили в Санкт-Петербурге, Новосибирске и в Екатеринбурге, и возмутился тем, что в Ярославской области министерство культуры предоставляет им государственную концертную площадку.

Активист также отметил, что Серебряков и Раппопорт живут за границей, выступают против проведения специальной военной операции, а деньги зарабатывают в России.

В ярославском министерстве культуры приняли во внимание обращение Казанского и подчеркнули, что спектакль был запланирован коммерческой организацией в соответствии с действующим законодательством страны. Однако, с учётом общественного мнения, было принято решение отменить показ спектакля в Ярославле.

Не первый случай

В 2023 году спектакль «Эйнштейн и Маргарита», поставленный режиссёром Александром Мариным, отменяли как минимум трижды.

Так, в феврале постановка была отменена в Санкт-Петербурге, в мае — в Екатеринбурге, а в июне — в Новосибирске. По одной из версий, отмены представлений могут быть связаны с мнением актёров касательно специальной военной операции России на Украине.

Известно, что Алексей Серебряков долгое время проживал с семьёй в Канаде, он вернулся в Россию в 2021 году. По словам артиста, у него нет канадского гражданства, он был и остаётся русским актёром, однако решил переехать за границу, так как там дешевле. Кроме того, он хотел, чтобы дети «расширили горизонты».

Между тем во время выступления на студенческом форуме в Лондоне в 2019 году он рассказал, что находится в «сплошном окружении врагов» и «вынужден демонстрировать псевдопатриотизм».

Ксения Раппопорт в 2022 году осудила спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин исключил её из попечительского совета «Круга добра».