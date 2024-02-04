Одесса, Украина, 4 февраля, 2024, 13:17 — ИА Регнум. В Одессе зовут работать водителями маршруток мужчин старше 60 лет, а также женщин, поскольку они не подлежат мобилизации. Об этом 4 февраля сообщило украинское издание «Страна․ua».

Наталья Стрельцова ИА Регнум

По информации издания, соискателям обещают гарантированное трудоустройство и бесплатное обучение на права категории «Д», которая даёт право на управление крупным пассажирским транспортом.

Отмечается, что объявления расклеивает по городу одна из крупных компаний по пассажироперевозкам.

Как передавало ИА Регнум, с начала года в украинских городах участились случаи, когда сотрудники военкоматов останавливают общественный транспорт для принудительной мобилизации мужчин. Очередной случай произошёл в одесской маршрутке. Женщины ожесточённо стали ругаться и спорить с военнослужащим, остановившим автобус, из-за принудительной мобилизации.

Глава киевского режима Владимир Зеленский признал факты применения силы военкомами при вручении повесток мужчинам призывного возраста на улицах и в других общественных местах.

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко 7 января признал большие потери ВСУ на поле боя. Украинские войска, по его словам, теряют в месяц убитыми и тяжелоранеными 30 тысяч человек. При этом украинские власти и командование армии не раскрывают объём потерь ВСУ.