Лисичанск, ЛНР, 4 февраля, 2024, 13:22 — ИА Регнум. Следственный комитет России (СК РФ) расследует обстоятельства обстрела города Лисичанска Луганской Народной Республики (ЛНР) Вооружёнными силами Украины (ВСУ). Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

Администрация Лисичанска/ТАСС

«Следователи СК России расследуют очередные преступления ВФУ против мирного населения ЛНР. В результате обстрела украинскими вооружёнными силами города Лисичанска ЛНР произошло обрушение двухэтажного здания пекарни, в котором находились мирные жители. По предварительной информации, погибло не менее 28 человек, 10 получили ранения», — говорится в сообщении.

Следственный комитет устанавливает обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка, добавили в СК.

Как передавало ИА Регнум, минздрав ЛНР подтвердил гибель 28 мирных жителей в результате обстрела. По последним данным Луганского информационного центра, погибли 18 мужчин, девять женщин и один ребёнок. Десять пострадавших госпитализировали, шестерых ночью перевели в Республиканскую клиническую больницу.

ВСУ 3 февраля ударили по пекарне и кафе в Лисичанске. Из-за выходного дня там было много людей. Предположительно, украинские военные использовали западные ракеты системы залпового огня HIMARS. В результате удара под завалами оказались десятки местных жителей. Пострадавших пытались вызволить с помощью спецтехники. Работы продолжались всю ночь. Глава ЛНР Леонид Пасечник объявил следующий день — 4 февраля днём траура по погибшим от украинского обстрела.