Москва, 4 февраля, 2024, 13:12 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин направил исполняющему обязанности главы Намибии Нанголо Мбумбе соболезнования в связи со смертью президента этой страны Хаге Гейнгоба, сообщила пресс-служба Кремля 4 февраля.

Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press Хаге Гейнгоб

«С именем Хаге Гейнгоба связаны становление намибийской государственности и многие важнейшие события новейшей истории вашей страны. В молодости он мужественно сражался в рядах борцов за независимость, а потом длительный период верно служил Родине — в том числе на посту Президента и других высоких правительственных должностях», — написал президент России.

Путин также отметил большой личный вклад Гейнгоба в развитие дружественных отношений между Намибией и Россией. Глава российского государства подчеркнул, что сохранит светлую память о президенте Намибии, и попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким покойного и всему народу Намибии.

Как сообщало ИА Регнум ранее, Хаге Готфрид Гейнгоб скончался 4 февраля в возрасте 82 лет в больнице, где он проходил лечение. Временно исполнять обязанности президента Намибии будет вице-президент Нанголо Мбумба.

Гейнгоб родился в 1941 году в городе Очиваронго. Он преподавал в школе, участвовал в становлении партии СВАПО и борьбе против ЮАР, возглавлял представительство СВАПО при ООН. В 1990-х годах Гейнгоб возглавлял Конституционное собрание Намибии для разработки основного закона страны, а после провозглашения независимости Намибии возглавил правительство и занимал этот пост более 12 лет, до 2002 года. Позднее он работал в парламенте страны, политбюро СВАПО, вновь занимал пост премьер-министра. В 2014 года Гейнгоб победил на выборах президента Намибии.