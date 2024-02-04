Москва, 4 февраля, 2024, 13:00 — ИА Регнум. Двум педагогам из Москвы вручили премии «Будем жить!» за вклад в борьбу против рака, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Премии вручили заведующему учебной частью в Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева Павлу Котлерову и координатору программ дополнительного образования проекта Кристине Дриге.

Благодаря их помощи маленькие пациенты получают знания, заряжаются позитивными эмоциями и отвлекаются от тяжелой борьбы с болезнью во время лечения, уточнил Собянин.

Как передавало ИА Регнум, хирург-онколог, замдиректора ФГБУ НМИЦ онкологии имени Блохина Минздрава России Александр Петровский заявил 12 января, что число пациентов, заболевших раком, увеличилось из-за улучшившейся диагностики и возросшей продолжительности жизни. Но, как подчеркнул врач, говорить при этом, что рак молодеет, неверно.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), к 2030 году количество заболевших раком вырастет примерно на 28%. В этой связи академик РАН, главный онколог Минздрава Андрей Каприн 31 декабря 2023 года посоветовал взять за правило употреблять здоровую и полезную пищу. Он добавил, что сбалансированное питание с овощами и фруктами даст необходимые микроэлементы и витамины.