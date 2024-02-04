Вашингтон, 4 февраля, 2024, 12:58 — ИА Регнум. США выгоден украинский конфликт, поскольку Германия вынуждена закупать у них энергоресурсы по завышенным ценам. Об этом заявил американский экономист Ричард Вольф в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

Сергей Корсун ИА Регнум

По его мнению, Европа, главным двигателем экономики которой была Германия, больше не может считаться центром силы, из-за того что немецкая промышленность держалась на российских энергоресурсах.

«США никогда не покупали российские газ и нефть в значительных объёмах, им это не нужно. Очень интересно проанализировать этот план, который сильно бьёт по Европе», — сказал Вольф.

Он добавил, что сейчас в мире существуют два центра силы в лице БРИКС и США, а Европа столкнулась с важным вопросом — какая роль теперь будет отведена ей в новой глобальной экономике.

Как сообщало ИА Регнум, 17 января министр экономики ФРГ, вице-канцлер и глава партии «Зелёные» Роберт Хабек заявил, что германская экономика лишилась конкурентного преимущества из-за отказа от российского газа. По его словам, в отличие от других стран, с которыми Германия конкурирует, энергоснабжение страны было в значительной степени выстроено на зависимости от российского газа, что давало в прошлом конкурентное преимущество.

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии и большой пресс-конференции 14 декабря 2023 года заявил, что ФРГ после отказа от российских ресурсов получает энергоносители на 30% дороже.

В августе 2023 года Всемирный банк включил Россию в пятёрку крупнейших мировых экономик по величине ВВП, рассчитанного по паритету покупательной способности. Россия вытеснила из топ-5 Германию. Первые четыре места в рейтинге заняли Китай, США, Индия и Япония.