Москва, 4 февраля, 2024, 12:45 — ИА Регнум. Всероссийская перепись населения России в 2021 году выявила шесть вымерших и два заснувших языка. Об этом говорится в аналитической записке «Список языков России в итогах Всероссийской переписи населения», составленной Российской академией наук (РАН) и опубликованной на сайте Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

РИА Новости/Илья Питалев

В записке поясняется, что к вымершим языкам относятся те языки, у которых нет живых носителей.

«Заснувшими считаются языки, у которых есть носители, которые что-то помнят (отдельные слова, песню; например, такова ситуация с орочским языком), или люди, частично выучившие такие языки во взрослом возрасте (например, такова ситуация с сойотским языком)», — объяснили в РАН.

Согласно документу, на данный момент к живым языкам России относят 155 языков. К заснувшим — два языка: орочский и сойотский, а к вымершим — шесть языков: айнский, алеутский, керекский, ливский, сиреникский и югский.

Как передавало ИА Регнум, 28 февраля прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон о соблюдении норм русского языка.

Закон призван стимулировать соблюдение норм литературного русского языка и взять под контроль использование иноязычных слов.

Составлением и изданием нормативных словарей занимается правительственная комиссия по русскому языку.

Министерство просвещения России позже сообщало, что словари русского языка будут издавать в электронном виде. При этом происходить это должно не реже одного раза в пять лет.