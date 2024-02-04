Порхов, Псковская область, 4 февраля, 2024, 12:38 — ИА Регнум. Следствие отрабатывает все версии, в том числе криминальные, в деле об исчезновении 11-летней девочки в Псковской области. Об этом сообщает 4 февраля пресс-служба Следственного комитета России.

Иван Шилов ИА REGNUM

Вечером 1 января Маргарита Антипова ушла на прогулку в деревне Полоное и не вернулась. На школьнице была розовая куртка, чёрные брюки, розовые ботинки и белая шапка с помпоном.

«Следователями отрабатываются все возможные версии исчезновения ребёнка, в том числе криминальные», — говорится в сообщении.

По факту безвестного исчезновения девочки возбуждено уголовное дело, оно взято на контроль центральным аппаратом ведомства. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования.

Ранее в следственном управлении СК по Псковской области сообщили, что девочку ищут на территории деревни и возле реки Полонки. Дно обследуют водолазы.

Как сообщало ИА Регнум, в конце ноября 2023 года в городе Козельске Калужской области похитили восьмилетнюю девочку. Её мать получила сообщение с требованием выкупа. На следующий день школьницу нашли в деревне в Тульской области. Похитители высадили её из машины и уехали, после чего девочка попросила помощи у местных жителей.

Подозреваемых задержали в деревне Касьяново Калужской области. Ими оказалась семья Новиковых — 40-летний Аркадий, его 37-летняя жена Ирина, 21-летний сын Андрей и бывший муж Ирины Дмитрий. По решению суда их поместили под арест. С девочкой после случившегося занимается психолог.