Пхукет, Таиланд, 4 февраля, 2024, 12:29 — ИА Регнум. На таиландском острове Пхукет на долгосрочной основе живут около 10 тысяч граждан России, за последний год этот показатель вырос вдвое, рассказал 4 февраля генеральный консул РФ в провинции Пхукет Владимир Соснов.

Global Look Press/Matt Hunt/Keystone Press Agency

«На данный момент на Пхукете проживают более 9,8 тыс. россиян по долгосрочным визам. В основном это бизнес-визы, учебные, семейные, а также пенсионные визы. Увеличение числа туристов, совершающих длительные поездки, началось после пандемии», — рассказал Соснов в беседе с ТАСС.

В 2023 году прямыми рейсами на остров прибыли около 820 тысяч российских туристов. Средняя продолжительность отдыха туристов составляет от одной до двух недель, а что касается тех, кто проводит на Пхукете длительное время, то для них большим плюсом стало продление срока безвизового пребывания до 90 дней, сказал Соснов.

При этом консул отметил, что власти страны настороженно относятся к гражданам, которые по окончании срока безвизовой поездки покидают Пхукет и снова возвращаются. Чиновники начинают подозревать, что эти люди не туристы и что на Пхукете они работают, в то время как законодательство страны не позволяет работать без получения официального разрешения и запрещает иностранцам заниматься отдельным видами деятельности, в числе которых — работа парикмахером, фотографом, гидом или строителем, пояснил Соснов.

Как сообщало ИА Регнум, 24 января участников группы «Би-2», в том числе нескольких граждан России, задержали на острове Пхукет за проведение концерта без необходимого разрешения. Ночь они провели в отделении полиции, затем суд Пхукета избрал музыкантам меру пресечения и назначил каждому штраф в размере 3 тыс. батов (84 доллара). Всех участников группы передали иммиграционной полиции.

Лидер группы «Лёва Би-2» (Егор Бортник, физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) после выхода из миграционной тюрьмы вылетел в Тель-Авив. Позднее остальные участники группы были освобождены и также вылетели в Израиль. Бортник признал, что участники группы нарушили законы Таиланда, и одновременно обвинил в задержании музыкантов Россию.