Москва, 4 февраля, 2024, 12:21 — ИА Регнум. Программа «Семейная ипотека» будет продлена в России, сообщил 4 февраля вице-премьер России Марат Хуснуллин на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«У нас есть задача определиться с ипотекой — как она будет дальше работать. Мы точно видим, что будет семейная ипотека», — сказал он.

Кроме того, Хуснуллин добавил, что планируется поддерживать выдачу ипотеки на Дальнем Востоке и в новых регионах России.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 25 января заявлял, что правительство сохранило льготную ставку по ипотеке для молодых семей на уровне 6%, несмотря на рост ключевой ставки Центробанка.

Путин сообщил, что расходы на то, чтобы субсидировать льготную ипотеку, выросли вдвое. Но её отменять не будут, подчеркнул президент.

Глава государства также согласился, что нужно продлить выплату субсидий на ипотеку в размере 450 тыс. многодетным семьям, которая завершается летом 2024 года. Он назвал важной эту меру поддержки, так как средства идут напрямую конкретным семьям.

В России действуют несколько федеральных ипотечных госпрограмм: «Льготная ипотека» на новостройки под 8%, «Семейная ипотека» под 6%, ипотека для IT-специалистов под 5%, «Сельская ипотека» под 3%, «Дальневосточная ипотека» под 2%, льготная ипотека для жителей новых регионов под 2%.

Срок действия программ «Льготная ипотека» и «Семейная ипотека» завершается 1 июля 2024 года.