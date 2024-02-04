Москва, 4 февраля, 2024, 14:52 — ИА Регнум. Американского журналиста Такера Карлсона заметили в Москве. В социальных сетях завирусилось фото Карлсона в Большом театре в Москве. Предполагается, что экс-ведущий телеканала Fox News побывал на балетной постановке «Спартак». Цель необъявленного ранее визита американского журналиста в Россию пока остаётся неизвестной.

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При этом американский коллега Карлсона Дженсон Хинкл предположил, что журналист находится в Москве, чтобы взять интервью у президента России Владимира Путина.

«Такер Карлсон, похоже, находится в Москве. Пожалуйста, Боже, пусть это будет интервью с Путиным!» — написал он.

Предполагаемая поездка Карлсона в Россию вызвала бурную реакцию в США. О ней высказались в Конгрессе страны. Ситуацию прокомментировала представитель Республиканской партии Марджори Тейлор Грин.

«У демократов и подконтрольных им пропагандистов вызывает содрогание тот факт, что американский журналист возьмёт интервью у президента России», — написала она в соцсети X.

Демократы, в свою очередь, заявили, что «мировому сообществу не нужна трибуна для выступления российского президента».

По мнению конгрессмена Грин, Карлсон всегда был и остаётся журналистом, который даёт возможность американцам узнать правду, слышать разные стороны. По её словам, от таких людей, как журналист Карлсон, американцы «слышат правду», но власти США не любят, когда «кто-то вроде Карлсона идёт не по сценарию».

«Мы имеем право знать правду? Нет!»

Карлсон смог приехать в Россию, несмотря на препятствия, которые ему чинили власти США. О том, что у него уже были попытки посетить Москву, чтобы взять интервью у президента Владимира Путина, и что ему помешали «стоящие у руля в Штатах», Карлсон заявил швейцарскому изданию Die Weltwoche в сентябре 2023 года.

Карлсон объяснил, что изобретатели свободы слова ввели на неё запрет. По его словам, Белый дом десятилетиями предпринимал очень агрессивные попытки взять под контроль американские СМИ. Журналисты стали бояться сказать что-то, что может даже случайно задеть людей, облечённых властью, заявил он. Как пример, Такер Карлсон привел специальную военную операцию (СВО) России на Украине.

«Разве мы не имеем права знать правду? Нет! Вам запрещено! Вы знаете, я же попытался взять интервью у Владимира Путина, а американское правительство остановило меня. Вот подумайте об этом», — заявил Карлсон в интервью.

Он отметил, что никто не осмелился встать на его защиту и не напомнил власть имущим, что журналист имеет право по законам тех же США взять интервью у лидера другого государства для объективной картины происходящего. В данном случае он имел в виду лидера России Владимира Путина.

«Последний голос разума»

Срыв интервью с Владимиром Путиным не единственное, чем власти США «насолили» Такеру Карлсону и свободе слова в его лице. В апреле 2023 его отстранили от эфиров на канале Fox за критику президента США Джо Байдена и таким образом его лишили возможности доносить информацию до широкого круга общественности. Увольнению Карлсона порадовались не только в Белом доме, но даже в Пентагоне, сообщили западные СМИ. Хотя и сам президент Штатов Джо Байден не упустил случая и пошутил над журналистом после того, как его лишили работы.

Тем временем Такеру Карлсону предложили работать в России. Американскому журналисту поступило несколько предложений, в том числе от команды «Соловьёв. Live».

«Дорогой Такер! СМИ США потеряли свой последний голос разума. Мы с удовольствием предложим Вам работу в качестве эксперта или ведущего, если Вам покажется интересным это предложение», — говорится в письме, направленном Карлсону.

Однако журналист решил остаться в медийном мейнстриме, запустив собственное шоу в социальных сетях, которое набирает большое число просмотров.

Как сообщало ИА Регнум, 3 февраля в социальных сетях появились фотографии Такера Карлсона, который был замечен в московском Большом театре. Экс-телеведущий американского телеканала Fox News побывал на балете «Спартак». Цель первого не объявленного ранее визита Карлсона в Россию пока остаётся неизвестной.

То, что Карлсон ранее намеревался взять интервью у Владимира Путина, подтвердила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.