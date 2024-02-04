Москва, 4 февраля, 2024, 11:52 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин наградил председателя Государственной думы Вячеслава Володина орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Сергей Фадеичев/ТАСС Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин

«За большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Володина Вячеслава Викторовича — председателя Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации», — говорится в документе.

Орден «За заслуги перед Отечеством» был учреждён в 1994-м президентским указом. В качестве девиза государственной награды был выбран девиз императорского ордена Святого Владимира — «Польза, честь и слава».

Орденом награждают за особо выдающиеся заслуги в укреплении государственности, социально-экономическим развитии России, научно-исследовательской деятельности, развитии культуры и искусства, спортивных достижениях, деятельности, связанной с укреплением мира, дружбы и сотрудничества между народами, а также за вклад в укрепление обороноспособности государства.

Как передавало ИА Регнум, 1 февраля Путин учредил орден «За доблестный труд». Орденом будут награждаться граждане России за большие заслуги в трудовой деятельности, направленной на укрепление и развитие экономического и оборонного потенциала страны. Также награду будут получать за высокопроизводительный труд, способствующий повышению конкурентоспособности российской экономики, и за большие заслуги в области государственного строительства и научно-технологического развития.