Лондон, 4 февраля, 2024, 11:41 — ИА Регнум. На Украине в тюрьме держат двухлетнюю девочку вместе с её 30-летней матерью. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что женщина оказалась в колонии из-за того, что якобы передавала координаты украинских военных. Её осудили на 15 лет.

Она работала в банке в городе Часов Яр. В декабре 2022 года СБУ арестовала её, так как обнаружила скриншоты карт с якобы обозначенными на них позициями ВСУ, которые были отправлены на российский номер в Telegram.

Женщина утверждает, что ничего не знала об этом, а сами карты считала частью компьютерной игры. По её словам, скриншоты мог сделать её муж, ранее судимый за сотрудничество с властями ДНР. Он тоже был арестован.

Также она рассказала, что признала свою вину, потому что чувствовала, что у неё нет выбора. Сейчас она находится с дочерью в тюрьме, но после того, как девочке исполнится три года, ребёнка заберут.

«Все были в шоке от приговора. Моя мама наняла адвоката, мы подали апелляцию, но было слишком поздно», — сказала она.

Женщина подписала заявление с просьбой обменять её в рамках обмена заключёнными и отправить в Россию, поскольку считает, что это лучший шанс на освобождение.

Как ранее передавало ИА Регнум, газета The Guardian написала, что СБУ возбудила более 8 тыс. уголовных дел о госизмене из-за якобы сотрудничества с Россией. В материале говорится, что украинцы, осуждённые по этим статьям, содержатся только в определённых тюрьмах, где их держат отдельно от других заключённых. В частности, один из них рассказал, что в тюрьме ему насильно сделали татуировку на лице со словом «орк», которое украинцы используют для оскорбления россиян.