Челябинск, 4 февраля, 2024, 11:09 — ИА Регнум. В Челябинской области автобус, перевозивший детей, съехал в кювет из-за выбежавшей на дорогу косули. Об этом сообщили на сайте «МВД медиа».

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Отмечается, что ДТП произошло 3 февраля в 22:40 по местному времени (20:40 мск) в Чебаркульском районе на 34-м километре автодороги Бишкиль — Варламово.

В результате ДТП два ребёнка получили травмы. Их госпитализировали, предположительно, с лёгкими травмами. Оставшиеся пассажиры транспортированы в село Варламово для временного размещения.

«Установлено, что водитель автобуса, следовавшего из Магнитогорска в Челябинск, пытаясь избежать столкновения с выбежавшей на автодорогу косулей, съехал в левый кювет, в результате чего транспортное средство опрокинулось на бок», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в автобусе находился 31 пассажир, в том числе 26 детей.

Как передавало ИА Регнум, пассажирский автобус и легковой автомобиль столкнулись 29 января на дороге к посёлку Верх-Нейвинский в Свердловской области. ДТП произошло в 4 км от трассы Екатеринбург — Серов. Причиной аварии стало лопнувшее колесо автобуса.

Автобус перевозил юных хоккеистов из Челябинской области в Новоуральск. Они возвращались домой после соревнований. В автобусе находились 18 детей и тренер. Водитель и пассажиры легковушки скончались на месте. Тренер и двое детей получили травмы, они были госпитализированы. Позднее тренер скончался.