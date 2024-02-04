Екатеринбург, 4 февраля, 2024, 11:00 — ИА Регнум. В Екатеринбурге полиция провела рейд в ночном клубе, в котором проходила БДСМ-вечеринка. Об этом рассказали участники мероприятия.

Иван Шилов ИА REGNUM

По словам свидетелей, правоохранители пришли в клуб через полчаса после начала вечеринки для проверки у посетителей документов.

В свою очередь в пресс-службе Свердловского главка МВД подтвердили информацию о профилактическом рейде.

«Это был обычный, плановый, профилактический рейд, направленный на стабилизацию оперативной обстановки в столице Среднего Урала. В нём приняли участие не только сотрудники полиции, но и наши коллеги из других правоохранительных структур. В рамках оперативного мероприятия было проверено порядка 270 граждан. Составлено десять административных протоколов по линии Госавтоинспекции», — передаёт издание URA.RU слова пресс-секретаря главка МВД Валерия Горелых.

Он добавил, что в ходе рейда среди посетителей мероприятия были выявлены двое несовершеннолетних. Их родителей привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию (ст. 5.35 КоАП РФ), уточнил пресс-секретарь.

«Ещё три человека из числа находящихся в увеселительном заведении отказались от медицинского освидетельствования и в итоге были оштрафованы по статье 6.9 КоАП РФ («Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача». — Прим. ред). Результаты рейда анализируются для принятия мер реагирования в отношении самой организации», — уточнил Горелых.

Как передавало ИА Регнум, вечером 9 ноября прошлого года в Санкт-Петербурге силовики нагрянули на подпольный концерт группы Zero People. Причиной рейда стали антироссийские высказывания музыкантов. Очевидцы утверждали, что ОМОН сначала вывел из клуба несовершеннолетних, а затем у слушателей стали проверять документы. После этого люди начали покидать мероприятие.

Самих музыкантов группы забрали в полицию.

Также сообщалось, что одну посетительницу концерта задержали за нападение на сотрудника ОМОН. Женщина ударила его ладонями по голове и в область груди и была задержана. Позже она признала свою вину и раскаялась. Суд избрал ей меру пресечения в виде запрета определённых действий.