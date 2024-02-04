Санкт-Петербург, 4 февраля, 2024, 10:52 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге девушка выбила мужчине глаз стаканом во время вечеринки в клубе. Об этом 4 февраля сообщил телеканал РЕН ТВ.

engin akyurt/unsplash

Отмечается, что инцидент произошёл в ночь на 3 февраля. 23-летняя девушка и 43-летний мужчина вместе выпивали, но потом поссорились.

В ходе конфликта девушка ударила мужчину стаканом по правому глазу, после чего его госпитализировали в состоянии средней тяжести. Медики диагностировали у него разрушение глазного яблока.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Кроме того, по информации источника, пострадавший ранее дважды был судим по статьям, связанным с наркотиками.

Как сообщало ИА Регнум, в московском кафе посетитель пошёл на танцпол в третьем часу ночи, но потом сел у столика, достал пистолет и начал им размахивать. Другие гости пытались успокоить мужчину, но он нажал на курок. По счастливой случайности никто не пострадал, а стрелявший госпитализирован с резаной раной шеи.