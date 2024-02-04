Бразилиа, 4 февраля, 2024, 10:45 — ИА Регнум. Признание поражения Украины в конфликте с Россией покажет уязвимость НАТО, заявил профессор Института экономики государственного Университета Рио-де-Жанейро Жозе Фиори.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он предупредил о негативных последствиях для Североатлантического альянса, если Украина не одержит верх на поле боя.

«Это покажет уязвимость НАТО, и, что еще хуже, это будет признание четырёх реалий, которые западная пресса стремится игнорировать», — сказал он в интервью аргентинской газете El Destape.

Фиори, в частности, отметил, что Россия обладает ресурсами для победы над Украиной без помощи третьих стран. Он также подчеркнул, что Москва работает над формированием многополярного мира и отказом от доллара.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин заявил, что у России нет никаких причин воевать со странами Североатлантического альянса. Он подчеркнул, что для этого нет никаких резонов ― ни геополитического, ни экономического, ни политического, ни военного. По его словам, страны НАТО сами искусственно создают проблемы, потому что не хотят иметь в лице России конкурента.

Ранее лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо призвал распустить НАТО и Евросоюз из-за усилившейся риторики о разжигании войны с Россией.