Иркутск, 4 февраля, 2024, 10:49 — ИА Регнум. В результате автомобильной аварии в Иркутской области погибла 14-летняя девочка, 32-летнего мужчину госпитализировали. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД России по региону.

ГУ МВД России по Иркутской области

По данным силовиков, 3 февраля около восьми часов вечера по местному времени 32-летний водитель машины Toyota Crown ехал в направлении города Слюдянки по федеральной трассе Р-258 «Байкал». Он выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Shania, говорится в сообщении.

«В результате дорожно-транспортного происшествия находившийся за рулем японской легковушки водитель госпитализирован, 14-летняя пассажирка, жительница города Иркутска, скончалась на месте до приезда бригады скорой помощи», — следует из публикации МВД региона в ВК.

Как передавало ИА Регнум 30 января, в Татарстане на трассе Казань — Ульяновск в результате столкновения вахтового автобуса и грузовика пострадали десять человек. Как сообщил региональный минздрав, троим пациентам медики оказали помощь на месте, семь человек в состоянии средней тяжести эвакуировали в городскую клиническую больницу №7 Казани, ещё четыре человека специалисты после осмотра отпустили на амбулаторное лечение.

На трассе М-7 «Волга» 19 января около населённых пунктов Шали и Нептун в Пестречинском районе Татарстана произошло ДТП с участием 50 автомобилей. В результате происшествия погибших нет. К ликвидации последствий происшествия привлекли 30 человек и 13 единиц техники, в том числе от МЧС России 16 сотрудников и пять единиц техники.